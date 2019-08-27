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    Булыкин: Я бы дал «Краснодару» 10 процентов на положительный исход

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    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин дал прогноз на ответный поединок «Краснодара» и «Олимпиакоса» в финальном квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Дмитрий Булыкин
    Дмитрий Булыкин

    В первом матче российский клуб уступил на выезде со счетом 0:4.

    «Я бы дал "Краснодару" 10 процентов на положительный исход, но чудеса случаются, и все возможно. Будем болеть за российский клуб и надеяться, что у него получится сотворить чудо.

    Это будет действительно чудо, потому что после поражения 0:4 отыграться и пройти дальше может очень мало клубов», — цитирует Булыкина «Московский комсомолец».

    Напомним, матч «Краснодара» и «Олимпиакоса» состоится сегодня, 27 августа и пройдет на домашней арене «быков». Начало поединка — 22.00 мск. 0

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