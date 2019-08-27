Булыкин: Я бы дал «Краснодару» 10 процентов на положительный исход

Бывший форвард сборной Россиидал прогноз на ответный поединокв финальном квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В первом матче российский клуб уступил на выезде со счетом 0:4.

«Я бы дал "Краснодару" 10 процентов на положительный исход, но чудеса случаются, и все возможно. Будем болеть за российский клуб и надеяться, что у него получится сотворить чудо.

Это будет действительно чудо, потому что после поражения 0:4 отыграться и пройти дальше может очень мало клубов», — цитирует Булыкина «Московский комсомолец».

Напомним, матч «Краснодара» и «Олимпиакоса» состоится сегодня, 27 августа и пройдет на домашней арене «быков». Начало поединка — 22.00 мск. 0