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    Гендиректор «Сочи»: Точилину нужно дать шанс

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко, после поражения в 7-м туре от «Урала» (1:3), исключил грядущую отставку главного тренера клуба Александра Точилина.

    Александр Точилин
    Александр Точилин

    После семи туров сочинцы набрали три очка и занимают 15-е место.

    «Отставка Точилина? Если уж меняют тренера, то к этому не вы должны подводить, это решается внутри клуба.

    Точилин — молодой тренер, хорошо прошел ПФЛ и ФНЛ. Я считаю, что ему нужно дать шанс. И ему дается этот шанс. Игроки должны его поддержать самоотдачей.

    Точилин справляется, у него еще все впереди. В ФНЛ мы также начинали. Шесть первых туров не могли выиграть. А потом пошли вверх.

    Посмотрите на календарь — мы только две игры сыграли дома. Идет становление команды. Всех интересует, когда кого-то подвесят.

    Причем здесь тренер? Он делает все, что может. Свои очки мы еще наберем и поднимемся наверх. Потенциал у нашей команды есть», — приводит слова Рубашко «Спорт день за днем». 0

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