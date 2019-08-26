Гендиректор «Сочи»: Точилину нужно дать шанс

Генеральный директор «Сочи», после поражения в 7-м туре от «Урала» (1:3), исключил грядущую отставку главного тренера клуба

После семи туров сочинцы набрали три очка и занимают 15-е место.

«Отставка Точилина? Если уж меняют тренера, то к этому не вы должны подводить, это решается внутри клуба.

Точилин — молодой тренер, хорошо прошел ПФЛ и ФНЛ. Я считаю, что ему нужно дать шанс. И ему дается этот шанс. Игроки должны его поддержать самоотдачей.

Точилин справляется, у него еще все впереди. В ФНЛ мы также начинали. Шесть первых туров не могли выиграть. А потом пошли вверх.

Посмотрите на календарь — мы только две игры сыграли дома. Идет становление команды. Всех интересует, когда кого-то подвесят.

Причем здесь тренер? Он делает все, что может. Свои очки мы еще наберем и поднимемся наверх. Потенциал у нашей команды есть», — приводит слова Рубашко «Спорт день за днем». 0