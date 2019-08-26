Матвеев: Есть уверенность, что сможем вскрыть оборону греков

Главный тренер «Краснодара»поделился ожиданиями в преддверии ответного матча св рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Ситуация после первого матча заставляет нас идти на определенные риски. Сломя голову, конечно, мы играть не собираемся, но постараемся сделать все для победы.

Верю, что болельщики "Краснодара" без устали будут гнать нас вперед и станут 12-м игроком команды.

Безусловно, нам должна сопутствовать и удача. В Пирее она отвернулась от нас, в Краснодаре же, надеюсь, повернется к нам лицом.

Думаю, "Олимпиакос" будет действовать вторым номером, но у нас есть уверенность, что сможем неоднократно вскрыть оборону греков. Отступать нам некуда.

Самое главное — показать настоящее лицо команды, у которой не будет равнодушия и которая выложится на поле без остатка.

Если это произойдет, то все возможно. Очень важно открыть счет в первом тайме. Мы готовы к чуду», — приводит слова Матвеева пресс-служба УЕФА. 0