«Леганес» — «Атлетико»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
globallookpress.com
Единственный мяч был забит на 71-й минуте. Сделал гол Жоау Фелиш, который красиво вошёл в штрафную по правому краю, отдал передачу на Витоло, который спокойно переправил мяч в нижний угол ворот «Леганеса».
Для команды Диего Симеоне это вторая победа в чемпионате подряд. «Леганес» дважды проиграл на старте турнира.
В следующем туре мадридцы примут на своем поле «Эйбар». «Леганес» отправится на выезд к «Бетису».
Примера. 2-й тур
«Леганес» — «Атлетико» — 0:1 (0:0)
Гол: Витоло, 71«Леганес»: Сориано, Росалес, Омеруо (Арнаис, 77), Сиовас, Сильва, Тарин (Бустинса, 28), Рубен Перес, Эрасо (Авилес, 78), Меса, Брэйтуэйт, Эн-Несири«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Эрмосо (Витоло, 60), Коке, Сауль, Партей (Льоренте, 70), Мората, Лемар (Фелипе, 89), Жоау ФеликсПредупреждения: Эрасо, 23. Росалес, 34. Эрмосо, 52. Партей, 62. Сильва, 73. Льоренте, 80. Витоло, 86. Эн-Несири, 90. Коке, 90+1