«Леганес» — «Атлетико»: счет матча 0:1, обзор гола

Мадридскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 2-го тура испанской Примеры.

Единственный мяч был забит на 71-й минуте. Сделал гол Жоау Фелиш, который красиво вошёл в штрафную по правому краю, отдал передачу на Витоло, который спокойно переправил мяч в нижний угол ворот «Леганеса».

Для команды Диего Симеоне это вторая победа в чемпионате подряд. «Леганес» дважды проиграл на старте турнира.

В следующем туре мадридцы примут на своем поле «Эйбар». «Леганес» отправится на выезд к «Бетису».