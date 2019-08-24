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    Газизов: «Уфе» сложно попасть в еврокубки

    Уфа РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о задачах команды в текущем сезоне РПЛ.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Попасть в еврокубки — это сложно. Команда перестраивается. Мы сильно омолаживаем состав. Мы готовимся к следующему сезону.

    Надеемся, что этот сезон мы пройдем без потрясений, основные задачи будут в следующем сезоне. В этом — не попасть в неприятную ситуацию, как было в том году.

    Мы хотим прогрессировать в командной игре, чтобы игроки и тренеры прогрессировали.

    Я надеюсь, что клуб движется поступательно. Об этом судить не нам, а другим людям. Мы просто поставили себе цели, и двигаемся к ним», — сказал Газизов изданию «Спорт день за днем». 0

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