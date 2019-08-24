Газизов: «Уфе» сложно попасть в еврокубки

Генеральный директор «Уфы»поделился мнением о задачах команды в текущем сезоне РПЛ.

«Попасть в еврокубки — это сложно. Команда перестраивается. Мы сильно омолаживаем состав. Мы готовимся к следующему сезону.

Надеемся, что этот сезон мы пройдем без потрясений, основные задачи будут в следующем сезоне. В этом — не попасть в неприятную ситуацию, как было в том году.

Мы хотим прогрессировать в командной игре, чтобы игроки и тренеры прогрессировали.

Я надеюсь, что клуб движется поступательно. Об этом судить не нам, а другим людям. Мы просто поставили себе цели, и двигаемся к ним», — сказал Газизов изданию «Спорт день за днем». 0