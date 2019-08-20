«Наполи» договорился о трансфере форварда ПСВ

Нападающий голландскогопродолжит карьеру в, утверждает A Bola.

Как сообщает источник, клубы договорились о трансфере 24-летнего мексиканца. Ожидается, что сегодня, 20 августа, Лосано пройдет медосмотр в Италии, после чего подпишет контракт с неаполитанцами. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро.

Напомним, Лосано стал для «Наполи» запасным вариантом после того, как клубу из Неаполя не удалось договориться с «Лиллем» о трансфере Николя Пепе.

В прошлом сезоне Лосано в 30 матчах забил 17 мячей и сделал 12 голевых передач. 0