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    Руни жестко раскритиковал работу судей в матче MLS

    MLS
    Футболист Уэйн Руни жестко высказался в сторону арбитров, обслуживающих поединок между «Ванкувер Уайткапс» и «ДС Юнайтед».

    Уэйн Руни
    Уэйн Руни

    По ходу встречи «Юнайтед» уступал своему сопернику со счетом 1:0. На 74 минуте Руни решили заменить. После того как нападающий поменялся со своим партнером по команде, он подошел к резервному арбитру и жестко высказался в его сторону.

    Фразу «В каждой ****** игре!» многие расценили как недовольство работой судейского корпуса MLS.

    Кроме того, англичанин отличился еще одной выходкой. В Twitter он написал: «Жду не дождусь 12-часового перелета, который можно было бы совершить за 6 часов. Но это же МЛС». Так игрок пожаловался на то, что команде приходится летать не частными рейсами, а коммерческими. 0

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