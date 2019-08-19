Руни жестко раскритиковал работу судей в матче MLS

Футболистжестко высказался в сторону арбитров, обслуживающих поединок между

По ходу встречи «Юнайтед» уступал своему сопернику со счетом 1:0. На 74 минуте Руни решили заменить. После того как нападающий поменялся со своим партнером по команде, он подошел к резервному арбитру и жестко высказался в его сторону.

Фразу «В каждой ****** игре!» многие расценили как недовольство работой судейского корпуса MLS.

Кроме того, англичанин отличился еще одной выходкой. В Twitter он написал: «Жду не дождусь 12-часового перелета, который можно было бы совершить за 6 часов. Но это же МЛС». Так игрок пожаловался на то, что команде приходится летать не частными рейсами, а коммерческими. 0