«Эспаньол» — «Севилья»: счет матча 0:2, обзор голов

одержала победу надв выездном матче первого тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в концовке первого тайма забил Серхио Регилон. За четыре минуты до конца основного времени Нолито снял все вопросы о победителе.

Примера. 1-й тур «Эспаньол» — «Севилья» — 0:2 (0:1) Голы: Регилон, 44 (0:1). Нолито, 86 (0:2)«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Лопес, Виктор Санчес (Дардер, 64), Рока, Мелендо, Феррейра (Калеро, 82), У Лэй (Кампусано, 70), Варгас«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос (Кунде, 75), Регилон, Оливер Торрес (Гудель, 76), Хоан Хордан, Фернанду Режес, де Йонг, Нолито, Окампос (Эль-Хаддади, 60)Предупреждения: Регилон, 39. Окампос, 50. Виктор Санчес, 52. Варгас, 59

В следующем туре «Севилья» отправится в гости к «Гранаде», а «Эспаньол» на выезде сыграет с «Алавесом». 0