Пике: Поражение от «Атлетика» будет полезно для «Барселоны»

Защитник— о поражении отв первом туре Ла Лиги.

Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«На "Сан-Мамесе" всегда сложно играть. Сегодняшний матч поставил нас на место. Мы не были сами собой. С самого начала матча противник сильно давил на нас, и физически они были лучше, хотя во втором тайме немного подсели.

В конечном счете, победа или поражение зависят от деталей, и сегодня мы уезжаем домой с поражением, которое будет полезно для нас. Лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона», — цитирует Пике Movistar. 0