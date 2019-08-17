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    Пике: Поражение от «Атлетика» будет полезно для «Барселоны»

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    Защитник «Барселоны» Жерар Пике — о поражении от «Атлетика» в первом туре Ла Лиги.

    Жерар Пике
    Жерар Пике

    Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

    «На "Сан-Мамесе" всегда сложно играть. Сегодняшний матч поставил нас на место. Мы не были сами собой. С самого начала матча противник сильно давил на нас, и физически они были лучше, хотя во втором тайме немного подсели.

    В конечном счете, победа или поражение зависят от деталей, и сегодня мы уезжаем домой с поражением, которое будет полезно для нас. Лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона», — цитирует Пике Movistar. 0

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