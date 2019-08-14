Матч «Тамбов» — «Краснодар» перенесен

Матч шестого тура РПЛперенесен в связи с выходом «быков» в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

«Российская премьер-Лига оповестила футбольный клуб "Тамбов" о том, что в связи с участием "Краснодара" в матчах плей-офф Лиги чемпионов и в соответствии с пунктом 6.4.1 регламента РПЛ матч шестого тура "Тамбов" — "Краснодар" переносится с 18 на 17 августа», — говорится в сообщении тамбовского клуба.

Время начала матча «Тамбов» — «Краснодар» остается прежним — 16:30 по мск. Игра пройдет в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Напомним, что «Краснодар» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов обыграл «Порту» (0:1, 2:3). Соперником российской команды за выход в групповой этап Лиги чемпионов станет греческий «Олимпиакос». Первый матч пройдет 21 августа в Греции, ответный — 27 августа в Краснодаре. 0