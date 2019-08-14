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    Лэмпард: Азара практически невозможно заменить индивидуально

    Суперкубок УЕФА Футбол Англии Челси
    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Ливерпуля» рассказал о том, как клубу компенсировать потерю Эдена Азара.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Я был большим поклонником игры Азара, как болельщик "Челси", и даже играл с ним. Как по мне, Эден — один из лучших игроков в мировом футболе. За то время, что он был в "Челси" он был самым, Азар оставался наиболее продуктивным. Его заменить его индивидуально. Это практически невозможно из-за высокого игрового уровня.

    Но для нас есть и хорошие новости. Мы должны сохранять спокойствие и быть терпеливыми. У нас есть группа игроков опытных и совсем молодых, у которых появилась возможность проявить себя. Мы должны продолжать гнуть свою линию, потому что "Челси" всегда будет "Челси", — цитирует Лэмпарда Goal.

    Напомним, что Азар эти летом перешел в мадридский "Реал". 0

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