Лэмпард: Азара практически невозможно заменить индивидуально

Главный тренерперед матчем за Суперкубок УЕФА противрассказал о том, как клубу компенсировать потерю

«Я был большим поклонником игры Азара, как болельщик "Челси", и даже играл с ним. Как по мне, Эден — один из лучших игроков в мировом футболе. За то время, что он был в "Челси" он был самым, Азар оставался наиболее продуктивным. Его заменить его индивидуально. Это практически невозможно из-за высокого игрового уровня.

Но для нас есть и хорошие новости. Мы должны сохранять спокойствие и быть терпеливыми. У нас есть группа игроков опытных и совсем молодых, у которых появилась возможность проявить себя. Мы должны продолжать гнуть свою линию, потому что "Челси" всегда будет "Челси", — цитирует Лэмпарда Goal.

Напомним, что Азар эти летом перешел в мадридский "Реал". 0