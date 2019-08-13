«Матч ТВ» объяснил причины срыва трансляции «Порту» — «Краснодар»

Телеканалобъяснил отмену трансляции ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

«Матч ТВ» объяснил причины срыва трансляции «Матч ТВ» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Если кратко — "Порту" в последний момент отказался давать права на матч», — сообщил телеканал в своем твиттере

В 22.00 «Матч ТВ» объявил, что игра показана не будет. В эфире «Матч ТВ» идет ответная игра «Аякс» — ПАОК. На «Матч Премьер» — запись первой встречи «Краснодара» и «Порту».

Креативный продюсер «Матч ТВ» Гавриил Гордеев объяснил причины срыва прямой трансляции матча поведением португальской стороны.

«В целом я думал, что уже многое повидал, но когда после подписанного договора руководство "Порту" передумали... До последней минуты должна была быть трансляция, договор подписан.

"Порту" в последний момент не дали сигнал... договор подписан, но потребовали наличку. Как в 90-е, походу. За пару часов. И мы до последнего договаривались об обратном», — написал Гордеев в твиттере.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич изложил другую версию того, почему канал не показал ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Что может сделать канал, если права на трансляцию у клуба и он вообще никому их не продал, а решил только в своем приложении показывать? Не надо изгаляться в остроумии, мы сегодня все жертвы», — написал Генич в твиттере. 0