Франк де Бур считает смешной борьбу за равенство зарплат в мужском и женском футболе

Голландский тренер, который ранее руководил, а сейчас работает в, заявил, что попытки борьбы с неравенством зарплат в женском и мужском футболе выглядят смешными. Об этом написали в The Guadrian.

Об этой проблеме начали говорить в ООН. Для того, чтобы продемонстрировать доказательную базу, представители организации привели свое исследование. Данные были собраны в прошлом году. В отчете указано, что Лионель Месси из «Барселоны» заработал за прошлый год 84 млн долларов с учетом контрактной зарплаты и бонусных выплат.

Таким образом, это в 2 раза больше, чем суммарный оклад 1693 футболисток из семи лучших лиг мира. Они сумели заработать лишь 42,6 млн долларов.

«Если женский футбол будет таким же популярным, как и мужской, они получат то, за что борются, потому что им на зарплату пойдут доходы от рекламы. Но это не так, так почему же они должны зарабатывать столько же? Я думаю, что это смешно. Я этого не понимаю. Для меня это нелепо», — утверждает Де Бур. 0