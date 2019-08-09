Филипп объяснил, почему выбрал именно «Динамо»

Официальный сайт дортмундскойопубликовал интервью бывшего форварда, который недавно перебрался в московский. Он объяснил, почему выбрал этот путь.

«Выступление за "Боруссию" было чем-то особенным для меня. Я хотел бы поблагодарить чёрно-жёлтую семью за поддержку в течение этих двух лет. Учитывая мой возраст, для меня игровая практика первостепенна. Именно поэтому я принял решение бросить себе новый вызов», — утверждает Филипп.

В свою очередь спортивный директор «дортмундцев» Микаэль Цорк выразил слова благодарности в адрес форварда. Он поблагодарил футболиста от лица всего коллектива и пожелал ему удачи в новой команде.

Напомним, что контракт Филиппа с «Динамо» рассчитан на 4 года. 0