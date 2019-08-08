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    Агент: Джорджевич и «Андерлехт» — это возможно

    Зенит Андерлехт Трансферы РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Агент Игорь Глушевич, представляющий нападающего «Зенита» Луку Джорджевича, прокомментировал информацию о том, что его клиента может приобрести «Андерлехт».

    Лука Джорджевич
    Лука Джорджевич

    «Джорджевич и "Андерлехт" — это возможно. Со мной уже связывались посредники со стороны бельгийского клуба», — сказал Глушевич изданию «Чемпионат».

    Лука выступает за «Зенит» с лета 2012 года. Контракт Джорджевича с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2020 года. Два последних года он провёл в аренде в тульском «Арсенале».

    В сезоне-2018/19 на клубном уровне 25-летний черногорский футболист принял участие в 27 матчах. В его активе 9 забитых мячей и 6 результативных передач. 0

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