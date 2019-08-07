«Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос»: счет матча 0:1, обзор гола

в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на своем поле потерпел поражение от— 0:1.

Греки забили победный гол на 53-й минуте. Матье Вальбуэна на правом краю штрафной ушел от оппонента и навесил на дальнюю штангу, где Георгиос Масурас головой пробил в противоход голкиперу.

Стамбульская команда доигрывала встречу в меньшинстве, поскольку на 80-й минуте вторую желтую карточку получил Ирфан Джан Кавечи.

В компенсированное ко второму тайму время хозяева получили право на пенальти, который не реализовал Эдин Вишча.

Ответную игру команды проведут в Греции 13 августа. 0