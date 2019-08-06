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    Турбин рассудит «Динамо» и «Зенит»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Евгений Турбин
    Евгений Турбин

    Встречу «Динамо» — «Зенит», которая пройдет 10 августа, рассудит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Его ассистентами будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Александр Богданов (Верея). Резервный судья — Алексей Еськов (Москва), инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

    На других матчах будут работать:

    10 августа (суббота)

    «Оренбург» — «Тамбов»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Игорь Синер (Омск).

    «Краснодар» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    11 августа (воскресенье)

    «Арсенал» — «Уфа»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    «Локомотив» — «Урал»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

    ЦСКА — «Сочи»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

    «Ахмат» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    12 августа (понедельник)

    «Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); ВАР — Сергей Карасев (Москва), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва). 0

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