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    Гол Луценко принес «Арсеналу» победу над «Тамбовом»

    «Тамбов» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Тамбов Календарь РПЛ
    Тульский «Арсенал» одержал гостевую победу над «Тамбовом» (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Альварес обыграл соперника на левом фланге атаки и навесил во вратарскую, где Евгений Луценко опередил Ойеволе и ударом головой отправил мяч точно в цель.

    После этого матча «Арсенал» с 7 очками поднялся на 7-ю строку таблицы РПЛ, а «Тамбов» с 3 очками на 13-м месте.

    РПЛ. 4-й тур
    «Тамбов» — «Арсенал» (Тула) — 0:1 (0:1)
    Гол: Луценко, 13«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Гогуа, Ойеволе, Таказов, Карасев, Чуперка, Килин (Бенито, 46), Маркелов (Кленкин, 46), Аппаев, Костюков (Конате, 70)«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Денисов, Альварес, Ломовицкий, Костадинов, Горбатенко, Чаушич, Лесовой, Луценко (Тудорие, 84)Предупреждения: Ойеволе, 25. Денисов, 42. Ломовицкий, 50. Чуперка, 53. Аппаев, 65. Тетрашвили, 90
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