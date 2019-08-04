«Тамбов» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

Тульскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 4-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Альварес обыграл соперника на левом фланге атаки и навесил во вратарскую, где Евгений Луценко опередил Ойеволе и ударом головой отправил мяч точно в цель.

После этого матча «Арсенал» с 7 очками поднялся на 7-ю строку таблицы РПЛ, а «Тамбов» с 3 очками на 13-м месте.