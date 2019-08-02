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    Матч за Суперкубок УЕФА впервые будет судить женщина-арбитр

    Суперкубок УЕФА Ливерпуль Челси Футбол Англии УЕФА
    Француженка Стефани Фраппар назначена главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», который пройдет в Стамбуле.

    Стефани Фраппар
    Стефани Фраппар

    Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

    «Европейский футбольный союз принял историческое решение, доверив Стефани Фраппар обслуживать 14 августа матч за Суперкубок УЕФА», — говорится в сообщении.

    Роли ассистентов арбитра доверены еще двум француженкам: Мануэле Николози и Мишель О'Нил из Ирландии. Четвертым рефери будет Джюнейт Чакыр из Турции.

    Отметим, что в июле Фраппар работала на финале женского чемпионата мира-2019 между сборными США и Нидерландов.

    Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа. 0

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