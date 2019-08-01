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    «Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы

    «Нефтчи» — «Арсенал»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от бакинского «Нефтчи» (0:3) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

    «Арсенал» — «Нефтчи»
    «Арсенал» — «Нефтчи»

    Счет в матче был открыт на 49-й минуте. Махмудов выполнил заброс в линию атаки, Алиев с центра поля рванул, в одиночку забежал в штрафную «Арсенала» и низом закатил мяч в ворота.

    На 89-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — мяч попал в руку Григалаве. Да Силва не оставил шансов вратарю, пробив с «точки» под перекладину ворот.

    А на третьей компенсированной минуте со стандартного положения прошла подача к линии вратарской «Арсенала», откуда Мбодж головой пробил точно в цель.

    Первый матч завершился победой «Нефтчи» со счетом 1:0. По сумме двух матчей бакинский клуб вышел в следующий раунд турнира.

    Лига Европы . 2-й отборочный раунд
    «Нефтчи» (Азербайджан) — «Арсенал» (Россия) — 3:0 (0:0)
    Голы: Алиев, 48 (1:0). Дариу Фредерику, 89 — с пенальти (2:0). Мбодж, 90+3 (3:0)«Нефтчи» (Азербайджан): Агаев, Булудов, Станкович, Петров, Кривоцюк, Мюстивар, Кане, Махмудов (Алескеров, 62), Дариу Фредерику (Гаджиев, 90+1), Алиев (Мбодж, 77), Жозеф-Монрос«Арсенал» (Россия): Левашов, Комбаров (Банда, 72), Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Костадинов (Тудорие, 81), Лесовой, ЛуценкоПредупреждения: Чаушич, 9. Петров, 67. Костадинов, 80. Кривоцюк, 87. Григалава, 88. Мбодж, 90+4
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