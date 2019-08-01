«Нефтчи» — «Арсенал»: счет матча 3:0, обзор голов

Тульскийпотерпел гостевое поражение от бакинского(0:3) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

Счет в матче был открыт на 49-й минуте. Махмудов выполнил заброс в линию атаки, Алиев с центра поля рванул, в одиночку забежал в штрафную «Арсенала» и низом закатил мяч в ворота.

На 89-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — мяч попал в руку Григалаве. Да Силва не оставил шансов вратарю, пробив с «точки» под перекладину ворот.

А на третьей компенсированной минуте со стандартного положения прошла подача к линии вратарской «Арсенала», откуда Мбодж головой пробил точно в цель.

Первый матч завершился победой «Нефтчи» со счетом 1:0. По сумме двух матчей бакинский клуб вышел в следующий раунд турнира.