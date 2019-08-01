«Нефтчи» — «Арсенал»: счет матча 3:0, обзор голов

«Арсенал» — «Нефтчи»
«Арсенал»
Счет в матче был открыт на 49-й минуте. Махмудов выполнил заброс в линию атаки, Алиев с центра поля рванул, в одиночку забежал в штрафную «Арсенала» и низом закатил мяч в ворота.
На 89-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — мяч попал в руку Григалаве. Да Силва не оставил шансов вратарю, пробив с «точки» под перекладину ворот.
А на третьей компенсированной минуте со стандартного положения прошла подача к линии вратарской «Арсенала», откуда Мбодж головой пробил точно в цель.
Первый матч завершился победой «Нефтчи» со счетом 1:0. По сумме двух матчей бакинский клуб вышел в следующий раунд турнира.
Лига Европы . 2-й отборочный раунд
«Нефтчи» (Азербайджан) — «Арсенал» (Россия) — 3:0 (0:0)
Голы: Алиев, 48 (1:0). Дариу Фредерику, 89 — с пенальти (2:0). Мбодж, 90+3 (3:0)«Нефтчи» (Азербайджан): Агаев, Булудов, Станкович, Петров, Кривоцюк, Мюстивар, Кане, Махмудов (Алескеров, 62), Дариу Фредерику (Гаджиев, 90+1), Алиев (Мбодж, 77), Жозеф-Монрос«Арсенал» (Россия): Левашов, Комбаров (Банда, 72), Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Костадинов (Тудорие, 81), Лесовой, ЛуценкоПредупреждения: Чаушич, 9. Петров, 67. Костадинов, 80. Кривоцюк, 87. Григалава, 88. Мбодж, 90+4