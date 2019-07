Фил Невилл — лидер в борьбе за звание тренера года в женском футболе

Стал известен список претендентов на звание лучшего тренера в женском футболе. Фаворитами являются Фил Невилл и Джилл Эллис, сообщает Sport24

Напомним, что Невилл сумел завоевать со своей женской сборной Англии четвертое место на чемпионате мира, проходившем этим летом. Джилл Эллис смогла второй раз подряд выиграть золото мундиаля месте с американской сборной.

За тройку лучших тренеров можно будет проголосовать на официальном сайте ФИФА. Возможность выбора предоставят болельщикам, тренерам, капитанам национальных сборных и журналистам.

В списке указаны такие имена: Милена Бертолини (сборная Италии), Петер Герхардссон (сборная Швеции), Футоши Икеда (сборная Японии U20), Антония Ис (сборная Испании U17), Джо Монтемурро («Арсенал»), Рейнальд Педрос («Лион»), Пол Райли («Северная Калифорния»), Сарина Вигман (сборная Нидерландов).

Объявление победителя состоится в Милане 23 сентября.

