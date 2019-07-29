«Валенсия» может остаться без главного тренера

Главный тренер «Валенсии»может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает Marca

По информации издания, Марселино может покинуть «Валенсию» в случае, если из клуба будет уволен генеральный директор Матео Алемани.

У Алемани конфликт с владельцем клуба Питером Лимом. Их взгляды на дальнейшее развитие клуба расходятся.

Марселино же доверяет только Алемани и не хочет продолжать работу в клубе, если гендиректор уйдет из «Валенсии».

53-летний испанец возглавил валенсийцев в 2017 году. Весной 2019 он привел команду к победе в Кубке Испании.

Напомним, что за «летучих мышей» выступает российский полузащитник Денис Черышев. Ранее он работал с Марселино в «Вильярреале». 0