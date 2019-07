Садион Мане вложил 250 тысяч фунтов в строительство школы в родной деревне

Футболист сборнойпредоставил родной деревне Бамбали 250 тысяч фунтов на строительство школы. Об этом сообщает The Sun.

Также стоит отметить, что до этого вингер поспособствовал тому, чтобы в городке появилась собственная больница. Кроме того, Мане пытается оказывать некоторым жителям финансовую поддержку, давая нуждающимся по 70 фунтов.

Сенегалец старается развивать детский футбол. Он регулярно предоставляет молодому поколению футбольную форму и спортивный инвентарь.

Напомним, что этим летом Мане стал серебряным призером Кубка африканских наций вместе со сборной Сенегала. В финале команда уступила Алжиру.

