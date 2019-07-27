Божович прокомментировал поражение в матче с «Уфой»

На официальном сайте клубапоявилось интервью главного тренера «самарцев»касательно поражения в матче с. Напомним, что гости проиграли со счетом 2:1.

«Думаю, что в первом тайме игра была равная. "Уфа" создала два хороших момента, которые соперник реализовал. Во втором тайме мы выглядели лучше, имели две-три очень хороших возможности, но не успели забить. Удачи нам сегодня немного не хватило», — отметил наставник «Крыльев».

Стоит отметить, что для самарского коллектива это было второе поражение в чемпионате кряду. Таким образом, команда Божовича имеет в своем активе 3 очка и находится на 9 месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 0