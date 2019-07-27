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    Божович прокомментировал поражение в матче с «Уфой»

    РПЛ Футбол России Уфа Крылья Советов Календарь РПЛ
    На официальном сайте клуба «Крылья Советов» появилось интервью главного тренера «самарцев» Миодрага Божовича касательно поражения в матче с «Уфой». Напомним, что гости проиграли со счетом 2:1.

    Миодраг Божович
    Миодраг Божович

    «Думаю, что в первом тайме игра была равная. "Уфа" создала два хороших момента, которые соперник реализовал. Во втором тайме мы выглядели лучше, имели две-три очень хороших возможности, но не успели забить. Удачи нам сегодня немного не хватило», — отметил наставник «Крыльев».

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    • Стоит отметить, что для самарского коллектива это было второе поражение в чемпионате кряду. Таким образом, команда Божовича имеет в своем активе 3 очка и находится на 9 месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 0

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