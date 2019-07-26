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    Почеттино извинился перед «МЮ» за жесткую игру

    Международный кубок чемпионов Футбол Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Календарь Международного кубка чемпионов
    Как сообщает Reuters, главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выразил публичные извинения клубу «Манчестер Юнайтед» за слишком жесткую игру. Напомним, что команды провели товарищеский поединок в Шанхае в рамках Международного кубка чемпионов.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    «Я был немного раздражён некоторыми ситуациями, я не был доволен. Я приношу извинения "Манчестер Юнайтед" от имени наших игроков. Это футбол. Это не было намерением футболистов… В подготовительный период иногда вам нужно быть агрессивным и играть со страстью, но всё же основное внимание уделяется вашей физической форме и построению игры. Конечно, я волновался. Бейи получил травму, и мне жаль», — заявил наставник «шпор».

    «МЮ» одержал свою вторую победу на турнире, а «Тоттенхэм» потерпел первое поражение. В следующем туре «манкунианцы» выступят против «Милана», а «шпоры» сыграют с «Интером». 0

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