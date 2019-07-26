Почеттино извинился перед «МЮ» за жесткую игру

Маурисио Почеттино
globallookpress.com
«Я был немного раздражён некоторыми ситуациями, я не был доволен. Я приношу извинения "Манчестер Юнайтед" от имени наших игроков. Это футбол. Это не было намерением футболистов… В подготовительный период иногда вам нужно быть агрессивным и играть со страстью, но всё же основное внимание уделяется вашей физической форме и построению игры. Конечно, я волновался. Бейи получил травму, и мне жаль», — заявил наставник «шпор».
«МЮ» одержал свою вторую победу на турнире, а «Тоттенхэм» потерпел первое поражение. В следующем туре «манкунианцы» выступят против «Милана», а «шпоры» сыграют с «Интером». 0