ПСВ — «Базель»: счет матча 3:2, обзор голов

«ПСВ Эйндховен»
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Счёт в матче на 14-й минуте открыли хозяева — отличился Брума. Гости сумели отыграться в компенсированное время первого тайма, гол забил Албиан Аети.
На 79-й минуте швейцарский клуб вышел вперёд благодаря голу Омара Альдерете.
На 89-й минуте встречи ПСВ сравнял счёт — отличился Сэм Ламмерс, а на 93-й минуте победу голландцам принёс Дониелл Мален.
Ответный матч «Базель» — ПСВ состоится 30 июля. Встреча пройдёт в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк».
В других матчах Валлийский «Нью Сэйнтс» дома уступил «Копенгагену» (0:2), а АПОЭЛ на выезде одержал победу над черногорской «Сутьеске» благодаря голу с пенальти на 42-й минуте. 0