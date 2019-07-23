ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеЧто произойдет в европейском футболе в ближайшие три года? 20 прогнозов
  • 20:37
    • Кононов: «Тун» играет в быстрый и организованный футбол
  • 20:02
    • Российские саблистки выиграли командное золото ЧМ
  • 19:17
    • Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»
  • 18:37
    • Неймар — в составе ПСЖ на тур по Китаю
  • 16:06
    • Ефимова проиграла Кинг на 100-метровке брассом на ЧМ
    Все новости спорта

    ПСВ вырвал победу у «Базеля» в Лиге чемпионов

    ПСВ — «Базель»: счет матча 3:2, обзор голов

    Лига чемпионов ПСВ Базель Копенгаген АПОЭЛ Календарь Лиги чемпионов
    Голландский «ПСВ Эйндховен» на своем поле обыграл швейцарский «Базель» (3:2) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «ПСВ Эйндховен»
    «ПСВ Эйндховен»

    Счёт в матче на 14-й минуте открыли хозяева — отличился Брума. Гости сумели отыграться в компенсированное время первого тайма, гол забил Албиан Аети.

    На 79-й минуте швейцарский клуб вышел вперёд благодаря голу Омара Альдерете.

    На 89-й минуте встречи ПСВ сравнял счёт — отличился Сэм Ламмерс, а на 93-й минуте победу голландцам принёс Дониелл Мален.

    Ответный матч «Базель» — ПСВ состоится 30 июля. Встреча пройдёт в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

    В других матчах Валлийский «Нью Сэйнтс» дома уступил «Копенгагену» (0:2), а АПОЭЛ на выезде одержал победу над черногорской «Сутьеске» благодаря голу с пенальти на 42-й минуте. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Что произойдет в европейском футболе в ближайшие три года? 20 прогнозов
  • Вчера в 18:07
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Русенборг»
  • 1.95
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подтвердит ли «Ривер Плейт» статус фаворита?
  • «Ривер Плейт» — «Крузейро». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Атакующий порыв «Арсенала» остановится?
  • «Реал Мадрид» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Продолжит ли «Арсенал» успешное выступление на МКЧ?
  • «Реал» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарет Бэйл Футбол Гарет Бэйл и неизвестность. Где окажется суперзвезда?Валлийский форвард пока не знает, где продолжит карьеру 22/07/2019 в 21:210
  • 15:05
    • Экс-игрок «Ростова» перешел в «Крылья Советов»
  • 14:48
    • Агент Перейро хочет большой бонус за переход футболиста в «Спартак»
  • 14:32
    • Сунь Ян завоевал золото на 200-метровке вольным стилем, Малютин — третий
    Футболисты «Спартака» Футбол «Спартак» в отборе ЛЕ сыграет против бывшей команды ЯкинаСМИ — о сопернике «Спартака» в квалификации Лиги Европы Вчера в 11:510
  • Экспресс дня

  • Сделают ли хороший задел чемпионы Литвы, Армении и Казахстана еще в первой игре?
  • 2.19
    •
  • 23:59
    • Мозгов: Если бы я захотел отказаться играть за сборную, то прямо сказал бы об этом
  • 23:47
    • Лиллард отказался от участия в чемпионате мира
  • 23:32
    • «Динамо» заинтересовано в лучшем бомбардире «Генка»
    «Зенит» Футбол Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победилРеакция спортивных СМИ на выездную победу «Зенита» над «Сочи» 22/07/2019 в 02:100
  • 23:21
    • ПСВ вырвал победу у «Базеля» в Лиге чемпионов
  • 23:03
    • Боатенг может продолжить карьеру в «Айнтрахте»
  • 22:52
    • Панюков: При VAR вообще непонятно, зачем нужны арбитры
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие