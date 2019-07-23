Кононов: «Тун» играет в быстрый и организованный футбол

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил соперника по третьему отборочному раунду Лиги Европы — швейцарский «Тун».

«Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем.

Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника — сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола.

Чтобы это понять, достаточно взглянуть на позиции Швейцарии в рейтинге ФИФА — она уже много лет не покидает топ-10. А швейцарские футболисты регулярно выступают в лучших клубах Европы.

Футбольный клуб "Тун", играет в быстрый, организованный футбол. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подойти к этим матчам в полной готовности», — приводит слова Кононова пресс-служба «Спартака». 0