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    Кононов: «Тун» играет в быстрый и организованный футбол

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    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил соперника по третьему отборочному раунду Лиги Европы — швейцарский «Тун».

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем.

    Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника — сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола.

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    • Чтобы это понять, достаточно взглянуть на позиции Швейцарии в рейтинге ФИФА — она уже много лет не покидает топ-10. А швейцарские футболисты регулярно выступают в лучших клубах Европы.

    Футбольный клуб "Тун", играет в быстрый, организованный футбол. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подойти к этим матчам в полной готовности», — приводит слова Кононова пресс-служба «Спартака». 0

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