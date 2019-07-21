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    «Бавария» обыграла «Реал» в матче МКЧ

    «Бавария» — «Реал»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» нанесла поражение мадридскому «Реалу» в матче Международного кубка чемпионов.

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Встреча, которая прошла в Хьюстоне, завершилась со счетом 3:1.

    По голу в составе победителей забили Корентен Толиссо (15 минута), Роберт Левандовски (67) и Серж Гнабри (69).

    За «сливочных» единственный точный удар нанес Родриго (85).

    Мюнхенцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Свена Ульрайха (81).

    Международный кубок чемпионов
    «Бавария» — «Реал» — 3:1 (1:0)
    Голы: Толиссо, 15 (1:0). Левандовски, 67 (2:0). Гнабри, 69 (3:0). Родриго, 84 (3:1)«Бавария»: Нойер (Ульрайх, 46), Боатенг, Алаба (Цайзер, 72. Хофманн, 83), Киммих, Ренату Санчеш (Павар, 46), Мюллер (Левандовски, 46), Хави Мартинес (Зюле, 46), Тиагу Алькантара (Горецка, 59), Коман (Дэйвис, 59), Толиссо (Сингх, 72), Арп (Гнабри, 46)«Реал»: Куртуа (Навас, 46), Карвахаль (Начо, 46), Серхио Рамос (Менди, 46), Марселу (де ла Фуэнте, 46), Варан (Каррера, 46), Модрич (Родриго, 46), Кроос (Сеоане, 46), Иско (Кубо, 46), Бензема (Винисиус Жуниор, 46), Азар (Йович, 46), Асенсио (Васкес, 46)Предупреждение: Киммих, 51Удаление: Ульрайх, 81

    В следующем туре «Бавария» сыграет с «Миланом» (24 июля), а «Реал» — с «Арсеналом» (24 июля). 0

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