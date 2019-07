Стив Брюс заступил на пост главного тренера «Ньюкасла»

На своей официальной странице в Twitterобъявил о том, чтоофициально стал наставником «сорок». Сообщается, что британец подписал соглашение, которое будет действительно 3 года.

Таким образом, Брюс стал заменой Рафаэлю Бенитесу, который этим летом покинул команду, несмотря на то, что в клубе были не против, чтобы он продлил контракт с командой. Сам же испанец отказался это делать, поскольку руководство «черно-белых» не пожелало предоставить ему деньги на трансферы.

Новоиспеченный менеджер «Ньюкасла» комментирует свое назначение так: «Я рад и невероятно горд стать тренером "Ньюкасла". Это клуб моего детства, клуб моего отца, так что это совершенно особенный момент».

Newcastle United can now announce that Steve Bruce has been appointed as the club's new head coach.

