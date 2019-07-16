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    Агент: В «Ливерпуле» сейчас нет места для Коутиньо

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    Агент Кия Джурабчан, представляющий полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, прокомментировал слухи о желании игрока вернуться в «Ливерпуль».

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    Ранее сообщалось, что футболист жалеет о своем переезде на «Камп Ноу» и уже попросил своего агента выйти на связь с «Ливерпулем».

    «На данный момент у "Ливерпуля" шикарный состав. Учитывая их нынешнее положение, я считаю, что руководству пришлось бы хорошенько подумать, чтобы найти место для Коутиньо. Это очень непростая сделка.

    С другой стороны, все большие трансферы требуют серьезных усилий. Лично я считаю, что сейчас провести такую сделку было бы трудно», — цитирует агента talkSPORT.

    Напомним, бразилец выступал за англичан с 2013 по 2018 год. За это время он провел 201 матч, забил 54 гола и отдал 45 голевых передач. 0

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