Агент: В «Ливерпуле» сейчас нет места для Коутиньо

Агент, представляющий полузащитника «Барселоны», прокомментировал слухи о желании игрока вернуться в

Ранее сообщалось, что футболист жалеет о своем переезде на «Камп Ноу» и уже попросил своего агента выйти на связь с «Ливерпулем».

«На данный момент у "Ливерпуля" шикарный состав. Учитывая их нынешнее положение, я считаю, что руководству пришлось бы хорошенько подумать, чтобы найти место для Коутиньо. Это очень непростая сделка.

С другой стороны, все большие трансферы требуют серьезных усилий. Лично я считаю, что сейчас провести такую сделку было бы трудно», — цитирует агента talkSPORT.

Напомним, бразилец выступал за англичан с 2013 по 2018 год. За это время он провел 201 матч, забил 54 гола и отдал 45 голевых передач. 0