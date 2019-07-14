Дуглас: Буду делать все, чтобы помочь моей новой команде

Новичок «Зенита»поделился впечатлениями от первого матча за новую команду, в котором петербуржцы обыграли(2:1) в рамках 1-го тура премьер-лиги.

«Прекрасно себя чувствую! Первая игра, первая победа, первые три очка. Сумели выиграть в важном матче. Надо продолжать в том же духе и тогда мы сможем стать чемпионами.

Меня спросили, смогу ли я переместиться в центр. Мои игровые качества позволяют это сделать и я ответил "да". Буду и впредь делать все, чтобы помочь моей новой команде.

Атмосфера на стадионе просто прекрасная! Трибуны не замолкали на протяжении всего матча, болельщики гнали нас вперед. Забили два мяча, могли еще больше. Но это только первая игра. Дальше будет еще лучше.

Дзюба хотел пообщаться, но Артем не говорит по-португальски, а я по-русски. Общаюсь, естественно, больше всего с латиноамериканцами.

Но так или иначе мы все равно все стараемся разговаривать между собой и еще будем сплачиваться по ходу сезона», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0