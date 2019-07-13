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    «Торпедо» обыграло «Балтику», «Химки» разгромили «Авангард»

    «Торпедо» — «Балтика»: счет матча 2:0, обзор голов

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    ФК «Торпедо» одержал домашнюю победу над калининградской «Балтикой» (2:0) в матче 2-го тура первенства ФНЛ.

    «Балтика»
    «Балтика»

    В составе московского клуба голами отметились Сергей Божин (15-я минута) и Артур Галоян (59).

    «Торпедо» с 6 очками поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Балтика», уступив во втором матче подряд, расположилось на 19-м месте.

    В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровск», а «Балтика» дома примет «Чайку».

    В других матчах 2-го тура «Химки» одержали крупную победу над «Авангардом» — 3:0, а «Шинник» на своем поле оказался сильнее «Мордовии» — 1:0. 0

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