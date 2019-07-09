Де Лигт не перейдет в ПСЖ

Спортивный директорпрокомментировал слухи о возможном переходе в клуб защитника

«Возможен ли переход де Лигта в ПСЖ? Нет, его не будет в Париже. Такая возможность была ранее. Маттейс — великолепный футболист, но сейчас не подходящее время для таких крупных сделок. У нас нет конверта с 200 миллионами евро, которые можно потратить таким образом», — цитирует Леонардо Le Parisien.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на де Лигта является «Ювентус», однако договориться с амстердамцами пока никому не удалось.

«Аякс» требует за своего лидера 75 миллионов евро. 0