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    Фанаты «Локомотива» объяснили свое 35 минутное молчание в матче за Суперкубок России

    Суперкубок России Футбол России Зенит Локомотив
    Болельщики «Локомотива» выступили с заявлением, в котором объяснили, почему в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2) молчали первые 35 минут.

    Болельщики «Локомотива»
    Болельщики «Локомотива»

    «В недавнем ответе на наше открытое письмо генеральный директор ФК "Локомотив" В. А. Кикнадзе задался вопросом, кто конкретно выступает от лица болельщиков и насколько мы имеем на это право. Первые 35 минут матча мы провели без организованной поддержки, чтобы показать, что активные болельщики — это не 5-10 анонимных человек, а каждый из нас — посетителей "Локомотива" и других стадионов страны ради поддержки клуба. Большая часть первого тайма прошла в тишине для контраста, но мы не хотели бы прибегать к таким методам вновь.

    При этом уверены, мы смогли показать всем, насколько важны активные болельщики для нашей команды. Игроки и руководство "Локомотива" говорят в интервью о том, насколько мощной была и как сильно вдохновила их возобновившаяся поддержка, о мурашках от первого заряда.

    Мы не стали выдвигать никаких ультиматумов или условий до игры. Мы не делали объявлений в интернете. Мы хотели и хотим не протеста и очередной "войны" с руководством. Мы хотим диалога. Поэтому мы хотим пообщаться и на открытой встрече 9 июля, и в виде встречи с представителями фанатских групп, где смогли бы подробно обсудить все вопросы, включающие работу по абонементной программе, ситуацию на финале Кубка в Самаре, недоразумение по данным о встрече 27 марта и другие. P. S. Появившаяся в прессе информация о 35-минутном молчании из-за повышения цен на 35% некорректна», — говорится в телеграм-канале болельщиков «Локомотива». 0

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