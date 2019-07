Крунич перешел в «Милан»

Боснийский полузащитник «Эмполи»продолжит карьеру в, сообщает пресс-служба «россонери».

Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с миланским клубом пятилетний контракт.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее сообщалось, что она составит 8 миллионов плюс бонусы.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, в которых забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.

