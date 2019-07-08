СМИ: «Барселона» включится в борьбу за сына Хаджи

Полузащитникможет перейти в, сообщает El Gol Digital.

По информации издания, В приобретении хавбека заинтересован «Вальядолид», который не может заплатить 10 миллионов евро, а именно столько требует румынский клуб.

Тем не менее, председатель совета директоров «Валльядолида» Роналдо намерен заполучить игрока через каталонцев.

Согласно его плану, «Барселона» приобретет сына легенды и отдаст в аренду в «Вальядолид». Ранее сообщалось об интересе к Хаджи со стороны «Спартака».

В минувшем сезоне Янис в 39 матчах за «Вииторул» забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач. 0