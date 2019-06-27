СМИ: Де Лигт и «Ювентус» согласовали условия контракта

Защитникдостиг договоренности об условиях личного контракта с туринским, сообщает Sky Sports.

По данным источника, стороны заключили пятилетнее соглашение. Зарплата 19-летнего голландца составит 12 миллионов евро в год включая различные бонусы.

Клубы еще не согласовали окончательные условия трансфера, но в пункте отступных будет значиться сумма 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что туринцы предложили «Аяксу» за футболиста 70 миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне Де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей и забил 7 голов. В составе амстердамского клуба Маттейс выиграл Эредивизи и Кубок Голландии. 0