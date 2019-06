Полузащитникподписал новый контракт с, информирует пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что 21-летний уругвайский хавбек будет зарабатывать 2,7 миллиона евро в год.

✍️OFFICIAL⎮ Rodrigo #Bentancur has extended his stay with Juventus until 2024! ⚫⚪

➡️https://t.co/TQLm3cMY6o#Bentancur2024 pic.twitter.com/0COgaHLSes