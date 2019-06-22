ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ставка на Мбаппе и Неймара не сыгралаПСЖ пытался взломать футбол деньгами, но потерпел крах
  • 08:15
    • Все результаты первого раунда драфта НХЛ
  • 07:43
    • Сборная Чили обыграла Эквадор и досрочно вышла в 1/4 финала КА
  • 00:56
    • Египет обыграл Зимбабве в матче-открытии Кубка африканских наций
  • 00:43
    • В Минске открылись Европейские игры-2019
  • 23:43
    • Неймар не намерен готовиться к сезону с ПСЖ
    Все новости спорта

    Сборная Чили обыграла Эквадор и досрочно вышла в 1/4 финала КА

    Эквадор — Чили: счет матча 1:2, обзор голов

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Эквадора Сборная Чили Календарь Кубка Америки-2019
    Сборная Чили обыграла команду Эквадора в матче второго тура группового турнира Кубка Америки — 2:1 (1:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Первый гол на 8-й минуте забил чилийский полузащитник Хосе Фуэнсалида. В середине первого тайма капитан Эквадора Эннер Валенсия счет сравнял, реализовав 11-метровый удар. Автором победного маяча на 51-й минуте стал Алексис Санчес.

    На 89-й минуте главный арбитр встречи Патрисио Лоустау показал красную карточку защитнику сборной Эквадора Габриэлю Ачильеру.

    Эта победа позволила сборной Чили набрать шесть очков и досрочно выйти в плей-офф турнира. Вторую строчку группы С занимает Уругвай (4), третью — Япония (1), замыкает квартет Эквадор (0).

    В следующем туре национальная команда Чили проведет матч со сборной Уругвая 25 июня, а команда Эквадора в этот же день сыграет со сборной Японии.

    Кубок Америки Группа С 2-й тур
    Эквадор — Чили — 1:2 (1:1)
    Голы: Фуэнсалида, 8 (0:1). Эн.Валенсия, 26 — с пенальти (1:1). Санчес, 51 (1:2)Эквадор: Домингес, Ачильер, Рамирес, Арболеда, Веласко, Груэсо, Орехуэла, Р.Ибарра (Гарсес, 69), Мендес (А.Валенсия, 60), Мена (Пресиадо, 82), Эн.ВаленсияЧили: Ариас, Исла, Медель, Марипан, Видаль (Хара, 90+2), Фуэнсалида (Диас, 70), Босежур, Арангис, Пульгар, Санчес, Варгас (Эрнандес, 86)Предупреждения: Мендес, 3. Мена, 34. Ариас, 44. Босежур, 52. Арболеда, 78. Груэсо, 81. Исла, 82. Видаль, 86. Веласко, 90+6Удаление: Ачильер, 89
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Не ждите от Месси чудес. Аргентине пора стать командой
  • 20/06/2019 в 14:38
    •
  • Прогноз
  • Перу — Бразилия
  • 2.04
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Нигерия начнет Кубок африканских наций?
  • Нигерия — Бурунди. Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Сохранит ли Бразилия лидерство в группе A?
  • Перу — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Одержит ли Венесуэла первую победу на Кубке Америки 2019 года?
  • Боливия — Венесуэла. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Легенды стали героями интернета Футбол Месси против Роналду. Ненависть как следствие технического прогрессаДве легенды футбола стали главными героями битвы фанатов в виртуальной реальности 20/06/2019 в 23:400
  • 21:13
    • «Зенит» и «Динамо» разгромно выиграли товарищеские матчи
  • 08:47
    • Сборная России обыграла Германию в Лиге наций
  • 08:31
    • Де Лигт может перейти в «Ювентус»
    Леонид Федун Футбол Новые обещания. Федун вновь заговорил о передаче «Спартака» болельщикамМосковский клуб должен стать народным в 2023 году 20/06/2019 в 18:570
  • Экспресс дня

  • Салах и компания разомнутся на Зимбабве
  • 4.08
    •
  • 08:00
    • Гондурас проиграл Кюрасао на Золотом кубке КОНКАКАФ
  • 23:57
    • Франция минимально обыграла Хорватию на молодежном Евро
  • 21:43
    • Лодыгин не планирует возвращаться в Россию
    Лионель Месси Футбол Не ждите от Месси чудес. Аргентине пора стать командой«Бело-голубые» рискуют не выйти в четвертьфинал Кубка Америки 20/06/2019 в 14:380
  • 20:57
    • Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
  • 20:43
    • Сборная России выиграла чемпионат Европы по фехтованию
  • 20:27
    • Неймар принял все условия «Барселоны»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие