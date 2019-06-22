Эквадор — Чили: счет матча 1:2, обзор голов

Сборнаяобыграла командув матче второго тура группового турнира Кубка Америки — 2:1 (1:1).

Первый гол на 8-й минуте забил чилийский полузащитник Хосе Фуэнсалида. В середине первого тайма капитан Эквадора Эннер Валенсия счет сравнял, реализовав 11-метровый удар. Автором победного маяча на 51-й минуте стал Алексис Санчес.

На 89-й минуте главный арбитр встречи Патрисио Лоустау показал красную карточку защитнику сборной Эквадора Габриэлю Ачильеру.

Эта победа позволила сборной Чили набрать шесть очков и досрочно выйти в плей-офф турнира. Вторую строчку группы С занимает Уругвай (4), третью — Япония (1), замыкает квартет Эквадор (0).

В следующем туре национальная команда Чили проведет матч со сборной Уругвая 25 июня, а команда Эквадора в этот же день сыграет со сборной Японии.