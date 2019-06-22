Эквадор — Чили: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Первый гол на 8-й минуте забил чилийский полузащитник Хосе Фуэнсалида. В середине первого тайма капитан Эквадора Эннер Валенсия счет сравнял, реализовав 11-метровый удар. Автором победного маяча на 51-й минуте стал Алексис Санчес.
На 89-й минуте главный арбитр встречи Патрисио Лоустау показал красную карточку защитнику сборной Эквадора Габриэлю Ачильеру.
Эта победа позволила сборной Чили набрать шесть очков и досрочно выйти в плей-офф турнира. Вторую строчку группы С занимает Уругвай (4), третью — Япония (1), замыкает квартет Эквадор (0).
В следующем туре национальная команда Чили проведет матч со сборной Уругвая 25 июня, а команда Эквадора в этот же день сыграет со сборной Японии.
Кубок Америки Группа С 2-й тур
Эквадор — Чили — 1:2 (1:1)
Голы: Фуэнсалида, 8 (0:1). Эн.Валенсия, 26 — с пенальти (1:1). Санчес, 51 (1:2)Эквадор: Домингес, Ачильер, Рамирес, Арболеда, Веласко, Груэсо, Орехуэла, Р.Ибарра (Гарсес, 69), Мендес (А.Валенсия, 60), Мена (Пресиадо, 82), Эн.ВаленсияЧили: Ариас, Исла, Медель, Марипан, Видаль (Хара, 90+2), Фуэнсалида (Диас, 70), Босежур, Арангис, Пульгар, Санчес, Варгас (Эрнандес, 86)Предупреждения: Мендес, 3. Мена, 34. Ариас, 44. Босежур, 52. Арболеда, 78. Груэсо, 81. Исла, 82. Видаль, 86. Веласко, 90+6Удаление: Ачильер, 89