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    СМИ: ФИФА задумалась о переносе ЧМ-2022 из Катара

    Чемпионат мира по футболу-2022 ФИФА
    ФИФА задумалась о переносе чемпионата мира 2022 года из Катара, утверждает аргентинский телеканал TNT Sports.

    Болельщик сборной Катара
    Болельщик сборной Катара

    По его данным, организация даже провела секретное совещание в надежде найти замену для Катара.

    Кроме того, рассмотрен вопрос возможного расторжения спонсорского контракта с Qatar Airlines.

    Учитывая тот факт, что до ЧМ-2022 осталось всего три года, если ФИФА планирует сменить принимающую страну, то ей придется поторопиться.

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