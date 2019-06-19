СМИ: ФИФА задумалась о переносе ЧМ-2022 из Катара

Болельщик сборной Катара
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По его данным, организация даже провела секретное совещание в надежде найти замену для Катара.
Кроме того, рассмотрен вопрос возможного расторжения спонсорского контракта с Qatar Airlines.
Учитывая тот факт, что до ЧМ-2022 осталось всего три года, если ФИФА планирует сменить принимающую страну, то ей придется поторопиться.
Журналисты британской газеты Mirror предположили, что мундиаль могут принять Англия, США, Испания, Аргентина или Нидерланды, в которых уже имеется нужная инфраструктура и стадионы. 0