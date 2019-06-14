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    Аргентина — Колумбия: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Аргентины Сборная Колумбии Календарь Кубка Америки-2019
    В городе Сальвадор состоится матч между командами группы B турнира Копа Америка — Аргентиной и Колумбией. Сборные сыграют на стадионе «Фонте Нова». Старт в 1:00 по Москве.

    Серхио Агуэро
    Серхио Агуэро

    Аргентина подходит к этому матчу в качестве вице-чемпиона Кубка Америки. В прошлый раз «бело-голубые» заняли второе место, проиграв в финале сборной Чили 0:1. Этот турнир очень важен для подопечных Лионеля Скалони. В адрес Месси и его партнеров летит много камней, поэтому в этот раз аргентинцы могут изменить отношение общественности по отношению к себе. Тем более что «полосатые» являются одними из главных претендентов на золото.

    Колумбия тоже не собирается пасти задних. Команда неплохо показала себя в 2016 году, когда взяла бронзу, одолев сборную США 0:1. «Кофейщики» могут похвастаться хорошей атакующей линией. Так что спуску аргентинской обороне никто давать не собирается.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    Явного фаворита в этом противостоянии выделить сложно. Хотя по коэффициентам небольшой перевес на стороне номинальных хозяев: 2.22 против 3.61.

    Специалисты сайта LiveSport.Ru сделали прогноз на матч Аргентина — Колумбия. Самый высокий коэффициент составляет 2.60.

    Матч ТВ и Матч Футбол будут транслировать эту игру по телевидению. В текстовом режиме за поединком можно будет наблюдать на сайт LiveCup.Run. 0

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