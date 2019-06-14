Аргентина — Колумбия: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

В городе Сальвадор состоится матч между командами группы B турнира Копа Америка —. Сборные сыграют на стадионе «Фонте Нова». Старт в 1:00 по Москве.

Аргентина подходит к этому матчу в качестве вице-чемпиона Кубка Америки. В прошлый раз «бело-голубые» заняли второе место, проиграв в финале сборной Чили 0:1. Этот турнир очень важен для подопечных Лионеля Скалони. В адрес Месси и его партнеров летит много камней, поэтому в этот раз аргентинцы могут изменить отношение общественности по отношению к себе. Тем более что «полосатые» являются одними из главных претендентов на золото.

Колумбия тоже не собирается пасти задних. Команда неплохо показала себя в 2016 году, когда взяла бронзу, одолев сборную США 0:1. «Кофейщики» могут похвастаться хорошей атакующей линией. Так что спуску аргентинской обороне никто давать не собирается.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Явного фаворита в этом противостоянии выделить сложно. Хотя по коэффициентам небольшой перевес на стороне номинальных хозяев: 2.22 против 3.61.

Специалисты сайта LiveSport.Ru сделали прогноз на матч Аргентина — Колумбия. Самый высокий коэффициент составляет 2.60.

Матч ТВ и Матч Футбол будут транслировать эту игру по телевидению. В текстовом режиме за поединком можно будет наблюдать на сайт LiveCup.Run. 0