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    Сборная Сербии осталась без главного тренера

    Сборная Сербии Евро-2020
    Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич был освобожден от занимаемой должности, сообщает сайт Футбольного союза Сербии.

    Младен Крстаич
    Младен Крстаич

    Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Новый главный тренер будет объявлен позднее.

    Ранее сербы в матче отборочного турнира Евро-2020 уступили сборной Украины (0:5). После этого команда обыграла Литву (4:1), но это не повлияло на решение федерации.

    45-летний Младен Крстаич возглавил сборную Сербии, заменив Славолюба Муслина. Под его руководством Сербия сыграла на ЧМ-2018, где не вышла из группы, заняв третье место, а позднее пробилась в дивизион В Лиги наций, выиграв свою группу в дивизионе С.

    Сербы занимают третье место в группе В отборочного турнира Евро-2020, имея в активе четыре очка в трех играх. 0

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