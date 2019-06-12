Промес может перейти в «Аякс»

Квинси Промес
globallookpress.com
По информации источника, амстердамский клуб намерен приобрести 27-летнего голландского футболиста в летнее трансферное окно с целью укрепить состав.
Осложнить заключение сделки может сумма отступных в размере 150 млн евро, прописанная в контракте Промеса с «Севильей».
Летом 2018 года «Спартак» продал Промеса в «Севилью». Голландец подписал контракт до 2023 года.
В минувшем сезоне хавбек принял участие в 33 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 2 гола и 3 результативные передачи.
В составе сборной Голландии Промес завоевал серебряные медали Лиги наций УЕФА в 2019 году. 0