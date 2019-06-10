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    Мусаев сдал экзамен для получения тренерской категории А

    Футбол России Краснодар
    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, успешно сдал экзамен для получения тренерской лицензии категории А, информирует ТАСС.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Да, Мурад Мусаев сдал экзамены на получение тренерской категории А», — говорится в сообщении пресс-службы краснодарского клуба.

    Напомним, Мусаев начал исполнять обязанности главного тренера команды в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова.

    Официально назначить Мусаева главным тренером не могли из-за отсутствия необходимой категории, фактически команду возглавляет Олег Фоменко.

    В прошедшем сезоне РПЛ «Краснодар» занял третье место и впервые в истории получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. 0

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