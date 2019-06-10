Мусаев сдал экзамен для получения тренерской категории А

Мурад Мусаев
globallookpress.com
«Да, Мурад Мусаев сдал экзамены на получение тренерской категории А», — говорится в сообщении пресс-службы краснодарского клуба.
Напомним, Мусаев начал исполнять обязанности главного тренера команды в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова.
Официально назначить Мусаева главным тренером не могли из-за отсутствия необходимой категории, фактически команду возглавляет Олег Фоменко.
В прошедшем сезоне РПЛ «Краснодар» занял третье место и впервые в истории получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. 0