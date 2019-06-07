Сборная Чехии обыграла Болгарию в матче отбора на Евро-2020

одержала домашнюю победу над(2:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе А.

Счет в матче открыли гости — единственный гол на счету Исмаила Исы, отличившегося на 3-й минуте.

Дублем в составе чехов отметился нападающий Патрик Шик, поразивший ворота на 20-й минуте и на 50-й минуте.

В параллельном матче группы А сборная Черногории ушла от поражения в домашнем матче с командой Косово — 1:1.

За хозяев на 69-й минуте отличился Стефан Мугоша, у гостей гол на счету Милота Рашица (25).

Сборная Чехии набрала 3 очка и поднялась на вторую строчку в своей группе, которую с 6 очками возглавляет Англия. Болгары с 2 очками опустились на 4-ю строчку. 0