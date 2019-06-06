«Фиорентина» сменила владельца

Новым собственником «Фиорентины» стал американский миллиардерсообщает официальный сайт клуба.

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69-летний Коммиссо приобрел клуб из Флоренции у семьи Делла Валле за 170 миллионов евро.

«Я всегда был фанатом итальянского футбола, и я не могу описать словами, какая это честь для меня начать вносить вклад в новую главу истории такого легендарного клуба, как "Фиорентина".

За три года переговоров о покупке клуба я полностью проникся тем, как важна "Фиорентина" для города и для болельщиков», — заявил Коммиссо.

Коммиссо родился в Италии, но в 12-летнем возрасте переехал в США. Он также владеет клубом «Нью-Йорк Космос». 0