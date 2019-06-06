Бразилия обыграла Катар, Неймар получил травму

Сборнаяна своем поле обыграла командув товарищеском матче со счетом 2:0.

Голами отметились Ришарлисон из «Эвертона» и Габриэл Жезус из «Манчестер Сити».

Лидер сборной Бразилии Неймар вынужден был покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Предположительно у него травма правого голеностопа.

Вполне вероятно, что Неймар может пропустить Кубок Америки, который пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля.

Напомним, Неймар в прошлом году получил травму перед чемпионатом мира-2018. У бразильца диагностировали перелом пятой плюсневой кости, однако за три месяца он успел восстановиться к мундиалю. 0