«Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ

Игбун отметился голом
ФК «Уфа»
Голом отметился форвард Силвестр Игбун, еще один мяч в свои ворота забил защитник Исмаил Эдиев. Второй матч пройдет 2 июня в Томске.
Переходные матчи. Первая игра
«Уфа» — «Томь» (Томск) — 2:0 (1:0)
Голы: Игбун, 28 (1:0). Эдиев, 81 — в свои ворота (2:0)«Уфа»: Беленов, Йокич, Неделчару, Никитин, Сухов, Пауревич (Карп, 54), Салатич (Ванек, 75), Игбун, Живоглядов, Кротов, Вомбергар (Тилль, 71)«Томь» (Томск): Смирнов, Пенчиков, Эдиев, Шумских, Бугаев, Ставпец, Калинский, Шалаев, Каккоев (И.Д.Андреев, 82), Гасилин (Сасин, 73), Абдулавов (Тлупов, 60)Предупреждения: Смирнов, 44. Неделчару, 80. Живоглядов, 85