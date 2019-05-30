«Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ

обыгралав первом стыковом матче за место в российской Премьер-лиге со счетом 2:0.

Игбун отметился голом ФК «Уфа» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Голом отметился форвард Силвестр Игбун, еще один мяч в свои ворота забил защитник Исмаил Эдиев. Второй матч пройдет 2 июня в Томске.