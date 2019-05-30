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    «Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ

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    «Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в российской Премьер-лиге со счетом 2:0.

    Игбун отметился голом
    Игбун отметился голом

    Голом отметился форвард Силвестр Игбун, еще один мяч в свои ворота забил защитник Исмаил Эдиев. Второй матч пройдет 2 июня в Томске.

    Переходные матчи. Первая игра
    «Уфа» — «Томь» (Томск) — 2:0 (1:0)
    Голы: Игбун, 28 (1:0). Эдиев, 81 — в свои ворота (2:0)«Уфа»: Беленов, Йокич, Неделчару, Никитин, Сухов, Пауревич (Карп, 54), Салатич (Ванек, 75), Игбун, Живоглядов, Кротов, Вомбергар (Тилль, 71)«Томь» (Томск): Смирнов, Пенчиков, Эдиев, Шумских, Бугаев, Ставпец, Калинский, Шалаев, Каккоев (И.Д.Андреев, 82), Гасилин (Сасин, 73), Абдулавов (Тлупов, 60)Предупреждения: Смирнов, 44. Неделчару, 80. Живоглядов, 85
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