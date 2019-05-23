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    Защитник «Урала» дисквалифицирован на два матча

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    КДК РФС дисквалифицировал защитника «Урала» Стефана Страндберга на два матча по итогам матча 29-го тура чемпионата России «Урал» — «Локомотив» (2:2).

    Стефан Страндберг
    Стефан Страндберг

    Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц.

    «Страндберг после удаления показал оскорбительный жест. В заседании по скайпу приняли участие Страндберг с переводчиком, юрист "Урала", и представитель "Локомотива" Дмитрий Иванов.

    Страндберг удивлялся, почему на заседании присутствует представитель "Локомотива". Он отрицал, что показал жест в адрес технической зоны "Локомотива". Он говорил, что жест показывал своему брату. Мы задали ему все вопросы, касающиеся брата, но он не предоставил ни место, ни ряд, ни билет, по которому он был на матче.

    На наш вопрос, является ли данное поведение оскорбительным, он ответил, что на поле этот жест не стоило показывать. При этом отметил, что ничего предосудительного в жесте не было. Представитель "Локомотива" сказал, что такое поведение Страндберга является оскорбительным, но попросил не применять к игроку жестких санкций.

    Мы учли все обстоятельства дела, что Страндберг осознал, что он неправильно себя повёл и пришли к следующему решению: за оскорбительное поведение в отношении соперников — дисквалифицировать игрока на два матча чемпионата России по футболу без учета автоматической дисквалификации. В итоге он пропускает три матча», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат». 0

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