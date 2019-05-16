«Дерби Каунти» сыграет с «Астон Виллой» в матче за выход в АПЛ

В ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипав гостях переигралсо счетом 4:2.

В составе победителей отличились Джек Мэрриот (45-я и 85-я минуты), Мэйсон Маунт (46) и Гарри Уилсон (58).

За хозяев поля дублем отметился Стюарт Даллас (24, 62).

В первой встрече 1/2 финала победу праздновали футболисты «Лидса» (1:0). «Дерби Каунти» по сумме двух встреч вышел в финал плей-офф, где встретится с «Астон Виллой».

Ранее сообщалось, что возглавляющий «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером «Челси» в случае отставки итальянского специалиста Маурицио Сарри. 0